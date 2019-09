Berichte: Özdemir will Grünen-Fraktionschef werden

Cem Özdemir will Vorsitzender der Grünen-Bundestagsfraktion werden. Er trete bei der Neuwahl des Fraktionsvorstands am 24. September gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an, heißt es in einem entsprechenden Bewerbungsschreiben, aus dem am Samstagabend von verschiedenen Medien zitiert wurde und das in Auszügen auf Twitter auftauchte.

"Wir sind überzeugt davon, dass ein fairer Wettbewerb der Fraktion gut tut - nach außen und nach innen", heißt es darin. Und weiter: "Es geht uns um unsere beste Aufstellung als Fraktion". Von offizieller Stelle war zunächst keine Bestätigung zu erhalten. Die aktuellen Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion sind Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Özdemir ist bisher Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag. Kappert-Gonther ist Sprecherin für Gesundheitsförderung und Sprecherin für Drogenpolitik. Sie ist Mitglied und Obfrau ihrer Fraktion im Ausschuss für Gesundheit sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Quelle: dts Nachrichtenagentur

