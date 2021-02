Philologenverband fordert Corona-Impfung für alle Lehrer

Der Deutsche Philologenverband fordert Corona-Impfungen für alle Lehrer, bevor die Schulen wieder ganz öffnen. "Wenn die Politik wieder vollen Präsenzunterricht will, muss sie allen Lehrkräften vorab ein Impfangebot gemacht haben", sagte Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Schulen seien Teil der Gesellschaft und deshalb sollten für sie in Pandemiezeiten grundsätzlich keine anderen Regeln gelten als in der gesamten Gesellschaft auch. Lin-Klitzing fordert von der Politik eine bessere Planung. "Wichtig ist außerdem, dass für eine bessere Verlässlichkeit und Planbarkeit von Unterricht "Fahrpläne" entwickelt werden", sagte Lin-Klitzing den Funke-Zeitungen. Dabei müsse geklärt sein, wie lang der Wechselunterricht durchgeführt werden soll. Denn die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung inklusive der Leistungserhebungen von Distanz-, Wechsel- und vollem Präsenzunterricht sei unterschiedlich. "Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder zurück in die Schule gehen, aber keinem ist geholfen, wenn nach drei Tagen wieder Schluss damit ist", sagte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands.

Quelle: dts Nachrichtenagentur