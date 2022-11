AfD gratuliert Jordan Bardella zu seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Rassemblement National

Am 05.11.2022 hat der Nationalrat des Rassemblement National, unserer französischen Verbündeten, Jordan Bardella als Nachfolger von Marine Le Pen in das Amt des Parteivorsitzenden gewählt.

Gunnar Beck, MdEP (AfD NRW) und Vizepräsident der Fraktion Identität & Demokratie im EU-Parlament: „Ich möchte dem geschätzten Kollegen Jordan Bardella herzlich zu seiner Wahl zum Präsidenten der RN gratulieren.



Ich habe ihn als großartigen und umsichtigen Politiker, begnadeten Redner und starken Befürworter fester Bindungen zwischen unseren beiden Parteien kennengelernt. In den vergangenen Jahren haben Jordan und ich, in unseren Funktionen als Ko-Vizepräsidenten unserer politischen Fraktion im EU-Parlament, eng zusammengearbeitet. Wir begrüßen es diese Allianz in Zukunft weiter zu stärken.“

Quelle: AfD Deutschland