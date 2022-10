AfD Niedersachsen: „Wir werden der Regierung als starke Opposition gegenübertreten“

Der neue Vorsitzende der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag heißt Stefan Marzischewski. Die AfD-Abgeordneten wählten den 57-jährigen Arzt und Klinikleiter aus Gifhorn einstimmig am Dienstag in ihrer Gründungssitzung an die Spitze der Fraktion. Ansgar Schledde und Jens Brockmann wurden zu seinen Stellvertretern ernannt. Parlamentarischer Geschäftsführer ist Klaus Wichmann, Schatzmeister Peer Lilienthal.

Dazu Stefan Marzischewski, Vorsitzender der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag: „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Abgeordneten und freue mich auf die Zusammenarbeit mit 17 klugen, engagierten und überzeugten AfD-Anhängern.

So vielfältig die Abgeordneten in Herkunft, Beruf und Alter sind, so einig und geschlossen haben wir uns heute gezeigt. Die voraussichtliche neue Regierung Weil wird einen entschiedenen Gegenpart haben. Wir werden den Regierungsparteien vom ersten Tag an als starke, konstruktive Opposition gegenübertreten. Die Sachpolitik werden wir dabei immer der egoistischen Politik der Altparteien vorziehen. Das ist genau das, was unser Niedersachsen jetzt dringender denn je braucht.“ Quelle: AfD Deutschland