dieBasis hat die Größe der AfD erreicht

Die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz dieBasis, hat mit über 30.000 Mitgliedern nach nur 14 Monaten seit ihrer Gründung genauso viele Parteimitglieder wie die AfD und zieht somit gleichauf. Damit gehört dieBasis ganz offiziell zu den acht größten Volksparteien Deutschlands.

Nicht nur das; die Wahlprognose des Meinungsforschungsinstituts INSA sieht die junge Partei bereits im Bundestag. „Die jüngsten Umfragewerte sind so hoch, dass der Einzug in den 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 auf Anhieb gelingen dürfte“, sagt David Claudio Siber, Beauftragter für Medien und Kommunikation.

Von den insgesamt 3.056 Personen aus Deutschland ab 18 Jahren, die an der Umfrage teilnahmen, haben sechs Prozent der Befragten angegeben, dass sie dieBasis sicher wählen werden. Acht Prozent können sich das gut vorstellen. „Für unsere zahlreichen Bundestagskandidaten ist das ein ermutigendes Signal“, freut sich Siber, der selbst für Schleswig-Holstein auf Listenplatz 1 antritt. In den vergangenen Wochen hätte die junge Partei alles gegeben. „Es ist beachtlich, was wir auf die Beine gestellt haben, zumal wir alles ehrenamtlich machen“, betont der Basisdemokrat.

Quelle: Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)