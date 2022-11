Gregor Gysis Schwester: Nicht die Ostdeutschen müssen lernen, sondern die Bundesregierung

Auf der Friedenskundgebung am Samstag abend in Berlin sprach Gabriele Gysi, die Schwester von Gregor Gysi als Hauptrednerin. Nicht die Ostdeutschen müssen lernen, so Gysi, sondern die Bundesregierung müsse lernen mit Russland zusammen zu arbeiten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Berlin fand am Sonnabend eine Friedenskundgebung statt. Die Teilnehmer forderten den Austritt Deutschlands aus der NATO, Neutralität und die Einstellung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Gabriele Gysi, die Schwester von Gregor Gysi, war die Hauptrednerin. Sie bezog sich in ihrem Vortrag auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser würde sich laut Gysi täuschen: Nicht die Ostdeutschen müssten lernen, Russland als Gegner zu betrachten, der Bundespräsident müsse lernen, mit Russland und der russischen Regierung zusammen zu arbeiten. In ihren politischen Auffassungen trennen die Geschwister Gysi inzwischen wohl Welten." Quelle: RT DE