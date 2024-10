Miersch ruft zu Gegenwehr gegen Desinformation im Wahlkampf auf

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat die anderen demokratischen Parteien dazu aufgerufen, im Wahlkampf gegen Desinformationskampagnen aus dem Ausland zusammenzustehen. "Das wird alle demokratischen Parteien betreffen, da müssen wir zusammenhalten und uns gemeinsam wehren", sagte Miersch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Das werde ich mit den anderen Generalsekretären der demokratischen Parteien besprechen", so Miersch. "Wenn es um unsere Demokratie geht, müssen wir trotz Wahlkampfes mit einer Stimme sprechen."



Es müsse von russischer Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf ausgegangen werden. "Möglich sind Cyberangriffe auf die Parteien oder staatliche Institutionen", sagte der SPD-Generalsekretär. "Ein großes Problem ist Desinformation im Netz - übrigens nicht nur aus Russland, sondern auch aus anderen Staaten."



Fake News seien ein großes Problem. "Was einmal in der Welt ist, lässt sich schwer zurückholen", so Miersch. "Deswegen appelliere ich an die gesamte Zivilgesellschaft, Fake News zu bekämpfen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur