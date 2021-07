Ökonomin für 500 Euro als Impfanreiz

Die Ökonomin Nora Szech schlägt angesichts der "Delta"-Variante für die Erhöhung der Corona-Impfquote einen finanziellen Anreiz von 500 Euro vor. "Aus unseren Studien sehen wir, schon bei 100 Euro geht die Impfbereitschaft Richtung 80 Prozent", sagte sie am Samstag dem Deutschlandfunk.

"Lange dachten wir, das würde auch genügen, aber die Delta-Variante jetzt ist so ansteckend, dass wir ja höher kommen müssen mit der Impfquote und deswegen würde ich mittlerweile für 500 Euro plädieren", sagte die Ökonomieprofessorin am Karlsruher Institut für Technologie und Corona-Expertin der Helmholtz-Gemeinschaft.



Dann komme man "Richtung 90 Prozent" in den Daten. Die Impfung sei schließlich schon ein Aufwand. "Man braucht ja bei den meisten Impfstoffen sogar zwei Impfungen, und es kann ja durchaus sein, dass man sich dann mal ein oder zwei Abende davon auch schlapp fühlt", so Szech. "Das Ifo-Institut schätzt den sozialen Wert der Impfung auf 1.500 Euro für die Gemeinschaft, das geht im Moment auch komplett an die Gemeinschaft - die, die sich impfen lassen, kriegen davon gar nichts ab bis jetzt, das sollten wir ändern", forderte sie. Neben den Menschen, die fast alles für eine Impfung tun würden, gebe es eben auch die, die "nicht tausend Handstände" machen würden, um sie zu bekommen. "Für die müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, und da ist eben der einfache Zugang wichtig, aber natürlich sollten wir den Aufwand auch entschädigen - auch rückwirkend an die, die den jetzt schon betrieben haben natürlich", sagte die Ökonomin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur