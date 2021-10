AfD: Umweltamt im SPD-Ministerium will Landwirte, Pendler und Flugreisende um 65 Milliarden € berauben!

Das Bundesumweltamt des SPD-geführten Umweltministerium will unter anderem Landwirte, Autofahrer, Pendler und Flugreisende massiv belasten, um 65 Milliarden Euro für den „Klimaschutz“ einzusparen! In seiner Propaganda-Sprache redet das Amt von „Privilegien“ und „Subventionen“, die man abschaffen müsse. Dies berichtet die AfD unter Berufung auf einen Bericht in "N-TV".

Weiter berichtet die AfD: Doch gemeint sind mit diesen „Privilegien“ in Wirklichkeit unter anderem Steuervergünstigungen für Diesel-Fahrzeuge oder Kerosin sowie die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge. Das heißt im Klartext: Die Steuern sollen massiv erhöht werden. Auch die Entfernungspauschale soll abgeschafft werden. Außerdem sollen im Bausektor „strengere Umweltkriterien“ eingeführt haben – dabei ist diese Öko-Regulierungswut schon jetzt ein wesentlicher Grund für die angespannte Miet- und Wohnungs-Situation. Kurzum: Die Klima-Hysterie macht die Menschen arm! Statt immer neuer Klima-Regulierungen und Abzock-Maschen brauchen wir eine Entlastung der Bürger! N-TV.de: „Autofahrer-Privilegien im Visier – Umweltamt liefert explosive Streichvorlage.“ Quelle: AfD Deutschland