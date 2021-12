Rüstungsindustrie in Parteispenden verwickelt

Konzerne mit großen Rüstungssparten sind in Parteispenden verwickelt, die am 22. Dezember auf der Website des Bundestags veröffentlicht wurden. Das ergeben Recherchen der in Berlin erscheinenden Zeitung "nd.DerTag" (Donnerstagausgabe). Demnach überwies der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie der CSU 750 000 Euro. SPD und FDP erhielten 50 001 Euro beziehungsweise 120 000 Euro.

Im Vorstand des Verbands sitzt auch ein Mitglied des Vorstandes und Personalvorstand der Diehl Stiftung & Co. KG. Diehl Defence ist ein Teilkonzern und Geschäftsbereich von Diehl und profitierte kürzlich von Rüstungsexporten, welche die scheidende Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel mit Ägypten genehmigte. Quelle: nd.DerTag / nd.DieWoche (ots)