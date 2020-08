Merkel: Kinder dürfen nicht Verlierer der Pandemie sein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat drei große Ziele formuliert, die ihr in den Corona-Pandemie am wichtigsten sind. "Ich will alles dafür tun, dass unsere Kinder nicht Verlierer der Pandemie sind. Kita, Schule und die Bildung unserer Kinder müssen oberste Priorität haben", sagte Merkel am Freitag auf ihrer Sommerpressekonferenz.

Die Digitalisierung der Schulen müsse vorangetrieben werden. Es gelte zudem, die Wirtschaft so gut es geht am Leben zu halten, so die CDU-Politikerin. Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in der Krise zu stärken, sei elementar, so die Kanzlerin. Dabei helfe beispielsweise das Kurzarbeitergeld. Weiterhin müsse der "gesellschaftliche Zusammenhalt so weit wie möglich" bewahrt werden, sagte die Kanzlerin. Es gelte auf diejenigen zu achten, die diese Krise gefährdet, wie Alte und Risikopatienten, aber auch Gruppen wie Studenten und Kulturschaffende, deren Lebensgrundlage gefährdet sei. Quelle: dts Nachrichtenagentur