Betrug, Lügen und Co.: Diesen Politikern trauen Twitter-Nutzer nicht

Die Bundestagswahlen und damit der Wahlkampf sind Ende September zu Ende gegangen. Auf Social Media wird über die Politiker hierzulande dennoch weiterhin diskutiert. Das Informationsportal Betrugstest.com hat anlässlich dazu ermittelt, welche deutschen Politiker auf Twitter am häufigsten in Verbindung mit Korruption, Bestechung, Lügen und Co. genannt werden. Dafür wurden mehr als 400.000 Tweets auf rund 30 Schlagworte hin analysiert.

Diese Politiker werden am häufigsten genannt

Von den 100 analysierten Politikerinnen und Politikern ist Angela Merkel die Person, die am häufigsten mit den Schlagworten rund um Lügen, Bestechung, Korruption und weiteren genannt wurde: Insgesamt gehen 59.000 Tweets auf das Konto der Kanzlerin. Auf dem zweiten Rang befindet sich mit 47.000 Tweets der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Es folgt der CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Sein Name wurde von den deutschen Twitter-Usern rund 30.000 Mal in Verbindung mit Bestechung, Lügen und Co. erwähnt.

Auch über Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn twittern die Nutzer vergleichsweise häufig (27.000 Tweets). Platz fünf belegt der Wahlgewinner Olaf Scholz (SPD) mit insgesamt 23.000 Twitter-Postings, gefolgt von Alice Weidel (22.000 Tweets) und Andreas Scheuer (20.000 Tweets). Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock landet mit knapp 19.000 Tweets auf dem achten Rang vor FDP-Chef Christian Lindner und CSU-Politiker Horst Seehofer (beide je 18.000 Tweets).

Mit diesen Schlagworten werden die Politiker in Verbindung gebracht

Bei den Bezeichnungen "Bestechung", "Skandal" und "Witz" ist jeweils die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel die Person, die am häufigsten genannt wird. Armin Laschet wird von den Twitter-Nutzern vor allem mit "Korruption" und "inkompetent" in Verbindung gebracht. Sein Parteikollege und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rankt bei dem Schlagwort "Geldwäsche" ganz oben, Philipp Amthor beim Keyword "käuflich". Bei den Schlagworten "Affäre" und "Untersuchungsausschuss" werden vor allem Innenminister Horst Seehofer bzw. Verkehrsminister Andreas Scheuer genannt.

Dagegen bringen die Twitter-Nutzerinnen und Nutzer die Berliner SPD-Chefin Franziska Giffey besonders mit "Betrug" in Verbindung. SPD-Parteikollege Karl Lauterbach, der für seine klare Haltung in der Pandemie auch oft Kritik einstecken musste, wird am häufigsten der Lügen bezichtigt.

Das Schlagwort "Korruption" wird mit insgesamt 92.000 Tweets mit Abstand am häufigsten im Kontext der analysierten Politiker erwähnt, gefolgt von "Skandal" mit 59.000 Tweets. Auch "Witz" und "Betrug" mit 39.000 bzw. 38.000 Tweets wird vergleichsweise oft genannt, ebenso "Affäre" (30.000 Tweets) und "Lügen" (22.000 Tweets).

Steffen Breitner, Verantwortlicher der Kampagne, kommentiert: "Die letzten Monate waren für die meisten Politiker eine Herausforderung. Neben dem alltäglichen Politikbetrieb, der Corona-Pandemie und dem Wahlkampf gab es in den verschiedenen politischen Lagern auch Skandale: Die Maskenaffäre, Diskussionen um eine Diplomarbeit oder diverse Untersuchungsausschüsse, um nur einige Vorfälle zu nennen. Unsere Analyse zeigt deutlich, dass insgesamt vor allem die Politiker*innen in der ersten Reihe mit Korruption und Betrug in Verbindung gebracht werden."

Über die Untersuchung

Für die Analyse wurden mehr als 30 Schlagworte (u.a. Korruption, Bestechung, Betrug, Käuflichkeit, Lüge, Affäre, Geldwäsche, inkompetent, Skandal, Untersuchungsausschuss, Witz und entsprechend verwandte Wörter) auf Twitter daraufhin untersucht, welche von 100 deutschen Politiker am häufigsten damit in Verbindung gebracht werden. Insgesamt wurden dafür 410.696 einzigartige Tweets untersucht. Bei einigen Politiker wurden auch die Vornamen in die Analyse mit einbezogen.

Quelle: Betrugstest.com (ots)