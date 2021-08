Die AfD wird Corona-Tests unter Androhung von Bußgeldern nicht hinnehmen

Die Landesregierung in Thüringen hat angekündigt, entgegen früheren Aussagen nach den Sommerferien eine Corona-Testpflicht an den Schulen einführen zu wollen. Eltern wird mit Bußgeldern gedroht, wenn sie sich den Tests verweigern.

Denny Jankowski, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, erklärt hierzu: „Die Ankündigung, die Testpflicht an den Thüringer Schulen mittels Androhung von Bußgeldern durchdrücken zu wollen, erinnert an Goethes Erlkönig: ‚Und bist du nicht willig, so brauch‘ ich Gewalt‘. Wieder einmal zeigt sich, wie wenig sich die Bürger auf die Beteuerungen von Bildungsminister Holter verlassen können.

Verpflichtende Corona-Tests an den Schulen lehnt die AfD-Fraktion strikt ab, da sie weder verhältnismäßig noch aufgrund ihrer erheblichen Ungenauigkeit zielführend sind. Die Durchsetzung mittels Androhung von Bußgeldern ist eine nicht hinnehmbare Beschränkung der Freiheitsrechte, gegen die wir parlamentarisch mit allen Kräften vorgehen werden! Dies nicht zuletzt unter dem Blickwinkel, dass die STIKO noch vor wenigen Tagen erneut eingeräumt hat, dass Schulen keine Pandemietreiber sind.“

Quelle: AfD Deutschland