Zwei Drittel gegen Friedensnobelpreis für Greta Thunberg

Zwei Drittel der Deutschen sind gegen eine Auszeichnung der Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg mit dem Friedensnobelpreis. Das geht aus einer Befragung des Meinungsinstituts YouGov im Auftrag des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" hervor.

Auf die Frage, ob Thunberg den Friedensnobelpreis erhalten sollte, antworteten 66 Prozent mit Nein sowie 15 Prozent mit Ja. Nicht festlegen ("Weiß nicht") wollten sich nicht 19 Prozent. Am 11. Oktober wird in Oslo bekanntgegeben, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten wird. Die Fragestellung im Wortlaut: "Greta Thunberg wurde mit dem sogenannten Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award) geehrt. Sollte Greta Thunberg Ihrer Meinung nach auch den Friedensnobelpreis erhalten?"

Datenbasis: Befragungszeitraum: 27. September bis 1. Oktober 2019. 2.000 Befragte über 18 Jahren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur