An diesen Orten der Welt sichtbar: Totale Sonnenfinsternis am Samstag

Am 4. Dezember kommt es laut der Nasa zu einer totalen Sonnenfinsternis. Sie wird allerdings nur in wenigen Teilen der Welt sichtbar sein. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Sonnenfinsternisse können zwei bis vier Mal im Jahr auftreten, sind jedoch nicht an jedem Ort der Welt sichtbar.

Das Naturereignis wird nur in der Antarktis oder im Südatlantik zu sehen sein. Um die Sonnenfinsternis mitzuerleben, muss man sich im Seegebiet zwischen den Falkland-Inseln und der antarktischen Halbinsel aufhalten. So wird die totale Sonnenfinsternis zum Beispiel von der argentinische Forschungsstation Orcadas in der Antarktis sichtbar sein. Im Süden Südafrikas und im südlichen Teil Australiens wird eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein.

Die maximale Dauer der Sonnenfinsternis wird eine Minute und 54 Sekunden betragen und am Südrand der Weddell-See, dem größten Randmeer des Südlichen Ozeans am antarktischen Kontinent, erreicht.

Laut Prognosen wird der Kernschatten in 66 Minuten eine Strecke von 7000 Kilometern zurücklegen. Bei den meisten Sonnenfinsternissen verläuft der Schatten von West nach Ost, in Bewegungsrichtung des Mondes. Diese Sonnenfinsternis wird allerdings von Ost nach West verlaufen.

Die nächste Mondfinsternis, die man bei uns zu sehen bekommt, ist am 16. Mai 2022."

Quelle: SNA News (Deutschland)