Gemüse, Obst oder Beeren: Ziervögel brauchen Frischfutter

Eine ausgewogene Ernährung sorgt bei Welli & Co. nicht nur für Abwechslung, sondern auch für ein gesundes, vitales Vogelleben. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) empfiehlt, das Basisfutter aus Körnern und Samen zusätzlich um Frischkost zu ergänzen.

"Um Ziervögel ausreichend mit Vitaminen, Mineralstoffen und anderen wichtigen Substanzen zu versorgen, sollte ihnen täglich auch frisches Futter gereicht werden", erklärt Dr. Stefan K. Hetz, Biologe und Fachreferent für Heimtiere beim ZZF. Die saftigen Leckereien aus der Natur schmecken Kanarienvögeln mit ihren kleinen spitzen Schnäbeln genauso wie Sittichen und Papageien.

Beliebt auf dem Speiseplan sind neben den "Klassikern" Karotte, Gurke und Salat auch Zucchini, Aubergine oder Sellerie. Küchenkräuter wie zum Beispiel Basilikum oder Kresse werden von vielen Vogelarten ebenfalls gern verputzt. Eine schmackhafte Alternative sind Gänseblümchen, Löwenzahn und Wegerich. "Schnabel weg" heißt es dagegen bei Avocados. Einige Kohlsorten können zudem Blähungen und Probleme bei der Verdauung verursachen.

Die frischen Beigaben liefern nicht nur wichtige Nährwerte: An Kräutern zu zupfen oder an baumelnden Gemüsespießen zu knabbern, ist gleichzeitig eine attraktive Beschäftigung für die Heimtiere.

Im Spätsommer und Herbst bietet die Natur ein reichhaltiges Angebot an Beeren: Vogelfreunde, die essbare Beeren sicher erkennen, sammeln jetzt heimische Beeren wie Mehlbeeren, Vogelbeeren oder Sanddorn. Als Vorrat für den Winter können einige Sorten getrocknet werden. Auch frische Maiskolben lassen sich auf diese Weise haltbar machen.

Für einen gesunden Futtermix sollte bei Papageien und Sittichen auch Obst nicht fehlen. Früchte wie Äpfel, Birnen, Aprikosen, Bananen, Kirschen und Ananas werden oft gut vertragen. Heimtier-Experte Dr. Hetz weist aber auf den Energiegehalt im Obst hin: "Ein zu reichlicher Genuss kann Übergewicht fördern." Das Frischfutter sollte für die Vögel immer gründlich gewaschen und bei Bedarf geschält werden.

Auch wenn Vögel bereits aus dem Frischfutter einen großen Teil ihres Flüssigkeitsbedarfs decken können, sollten Tierfreunde stets frisches Wasser anbieten. Vor allem während der warmen Sommermonate haben die Tiere viel Durst.

Da auch eingetrocknete Gemüse- und Obstreste ein Nährboden für Keime sind, müssen Reste nach kurzer Zeit entfernt und alle Schalen und Klammern für Frischfutter ebenso wie die Vogeltränken regelmäßig gründlich gereinigt werden.

So farbenfroh wie ihr Gefieder, so vielfältig sind die Vogelarten und damit ihre Ansprüche an die Ernährung. "Wichtig ist, dass auch das Frischfutter auf die jeweiligen speziellen Bedürfnisse und Vorlieben der Ziervögel angepasst ist", betont Dr. Hetz. Im Zoofachhandel können sich Vogelhalter über den Speiseplan ihrer gefiederten Freunde beraten lassen.

Quelle: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) (ots)