Medien: Länder im Nahen Osten und Nordafrika von Schneedecke überrascht

Kälte und Schneefälle haben laut Medienberichten die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas heimgesucht. Internetbenutzer nahmen die von einem für diese Region ungewöhnlichen dichten Weiß bedeckten Landschaften auf. Dies teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter ist hierzu auf der deutschen Webseite zu lesen: "Auf den Fotos, die am 11. und 12. Januar in Jordanien, dem Libanon, Algerien und der Türkei gemacht wurden, ist beispielsweise die jordanische Fels- und Sandwüste Wadi Rum zu sehen, die 60 Kilometer östlich der Städte Akaba (Jordanien) und Eilat (Israel) liegt.

Weitere Bilder zeigen das Djurdjura-Gebirge in Algerien, die Stadt Mersin an der türkischen Mittelmeerküste, den Ort Yükselen Bilecik in der türkischen Provinz Konya sowie die Zedern Gottes im Wadi Qadischa, einem Tal im Libanongebirge.

Quelle: Sputnik (Deutschland)