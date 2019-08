Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewitter, zunächst im Südwesten, später auch in anderen Landesteilen. Betroffen seien vorerst Teile der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland, teilte der Wetterdienst am Freitagnachmittag mit.

Es könne zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln, durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich zu Blitzschäden kommen. Die aktuellen Warnungen gelten bis in die Nacht zum Samstag. Das Frontensystem eines Sturmtiefs südwestlich von Irland hat Deutschland erfasst. Dabei gelangt vorübergehend sehr warme und feuchte Luft in weite Teile des Landes. In der Nacht zum Samstag wird diese Luftmasse durch eine Kaltfront allmählich ostwärts verdrängt, so der DWD.

Quelle: dts Nachrichtenagentur