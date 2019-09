Verdi-Chef gegen Klimaanleihe zur Klimaschutz-Finanzierung

Der scheidende Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hat sich entschieden dagegen ausgesprochen, Klimaschutzmaßnahmen über eine neue Klimaanleihe zu finanzieren. "Dass es eine gewisse Tendenz gibt, die Schuldenbremse über Nebenhaushalte zu umgehen, ist evident", sagte Bsirske dem "Handelsblatt".

Aber die "Chuzpe" müsse man "erst mal haben, eine mit zwei Prozent verzinste Klimaanleihe in die Diskussion zu bringen, während der Finanzminister mit langlaufenden Staatsanleihen keine Zinsen zahlen muss, sondern noch Geld verdient", so der Verdi-Chef weiter. Das sei schon "ein beachtliches Maß an Verschleierung und Demagogie", sagte Bsirske.



Statt den ökonomischen Sachverstand einzuschalten, halte die Bundesregierung am Nimbus der schwarzen Null fest. Der Verdi-Chef ist einer der Redner bei der großen Klimademonstration am Freitag in Düsseldorf. Der Gewerkschafter forderte die Bundesregierung zu entschiedenem Handeln auf: "Wir wissen ja, dass die Kosten des Nichtstuns exponentiell steigen werden und es ungleich teurer wird abzuwarten, als jetzt etwas zu tun", sagte Bsirske dem "Handelsblatt". Dafür zu sensibilisieren und den Druck auf die Handelnden zu erhöhen, sei absolut notwendig und das sei auch das Verdienst der Jugendbewegung "Fridays for Future", so der Verdi-Chef weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur