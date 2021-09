Geburt des seltenen arabischen Leopardenjungen markiert bedeutenden Meilenstein bei Rettung einer vom Aussterben bedrohten Art

Die Königliche Kommission für AlUla (RCU) gibt die Geburt eines arabischen Leopardenbabys bekannt, die Hoffnung auf die Wiederbelebung der stark bedrohten Art macht.

Das weibliche Junge wurde am 23. April geboren. Die Geschlechtsbestimmung und der erste Gesundheitscheck fanden am 13. Juli statt. Das Jungtier ist eines von 16, die im Rahmen eines Programms zur Aufzucht in Gefangenschaft im Arabischen Leoparden-Zentrum in Taif, Saudi-Arabien, geboren wurden. Sie sind Teil einer Initiative, die die Gattung vor dem Aussterben bewahren soll.

Nach Jahrhunderten des Lebensraumverlustes und der Wilderei gibt es in freier Wildbahn weniger als 200 Exemplare dieser Art. Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) stuft die Art als "stark gefährdet" ein. Das bedeutet, dass sie in der freien Wildbahn als extrem stark vom Aussterben bedroht gilt.

Der Lebensraum des Leoparden, der früher die arabische Halbinsel überspannte und bis in die Levante reichte, ist nun auf drei Länder beschränkt: Saudi-Arabien, Oman und Jemen. Das Zuchtzentrum wird von der RCU betrieben, der Agentur, die einen 22 561 km langen Streifen im Nordwesten Saudi-Arabiens zu einem weltweiten Ziel für Natur- und Kulturerbe umgestaltet.

Die Motivation in Arabien, den Leoparden zu retten, ist groß. Für die Bewohner der Region steht der arabische Leopard - im Arabischen An Nimr Al "Arabi" genannt- seit langem für Schönheit, Ruhe, körperliche Stärke, Furchtlosigkeit und Freiheit. Das Tier nimmt seit Jahrtausenden einen besonderen Platz in der Vorstellungswelt ein und findet sich in alten Felszeichnungen, Geschichten und sogar in alltäglichen Redewendungen wieder.

Aus diesem Grund ist die Geburt des Jungtiers gleichzeitig ein Gewinn für das saudische Kulturerbe und das Naturerbe.

Die Art soll schließlich in den Bergen von AlUla wieder angesiedelt werden, indem die Population durch ein Zuchtprogramm und die Schaffung eines geeigneten Lebensraums, in dem die Leoparden gedeihen können, wiederhergestellt wird. Die Kampagne umfasst die folgenden Initiativen:

Dr. Ahmed Almalki, der Direktor der Naturschutzgebiete, sagte: "Diese Geburt ist bedeutsam, weil sie uns der Wiedereinführung des arabischen Leoparden einen Schritt näherbringt. Wir glauben, dass die Rettung bedrohter Arten wie des Arabischen Leoparden entscheidend für den Schutz unseres Planeten und das natürliche Gleichgewicht unseres Ökosystems ist. Unser Ziel bei der RCU ist nichts Geringeres als die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Natur."

AlUla liegt 1.100 km von Riad entfernt im Nordwesten Saudi-Arabiens und ist ein Ort mit einem außergewöhnlichen natürlichen und menschlichen Erbe. Das riesige Gebiet, das sich über 22.561 km² erstreckt, umfasst ein üppiges Oasental, hoch aufragende Sandsteinberge und alte Kulturerbestätten, die Tausende von Jahren zurückreichen.

Die bekannteste und anerkannteste Stätte in AlUla ist Hegra, Saudi-Arabiens erste UNESCO-Welterbestätte. Die 52 Hektar große antike Stadt Hegra war die wichtigste südliche Stadt des nabatäischen Königreichs und umfasst fast 100 gut erhaltene Gräber mit kunstvollen Fassaden, die in Sandsteinfelsen gehauen wurden. Aktuelle Forschungen legen nahe, dass Hegra der südlichste Außenposten der Römer war, nachdem sie 106 n. Chr. die Nabatäer erobert hatten.

Neben Hegra beherbergt AlUla eine Reihe faszinierender historischer und archäologischer Stätten: eine von einer antiken Oase umgebene Altstadt, Dadan, die Hauptstadt des Dadan- und Lihyan-Königreichs, die als eine der am weitesten entwickelten Städte der arabischen Halbinsel aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. gilt, Tausende von antiken Felszeichnungen und Inschriften in Jabal Ikmah sowie die Bahnhöfe der Hijaz-Bahn.

Quelle: The Royal Commission for AlUla (ots)