Einwohner in Florida rätseln über Meeresfund: Ölfass oder Ballasttank?

Einwohner des US-Bundesstaates Florida sind von einem großen Metallbehälter überrascht worden, der an Land angespült worden war. Das teilte die Nachrichtenagentur UPI am Montag mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Urlauber am Strand in Florida bemerkten demnach ein seltsames Objekt, das an der Küste lag. Es ähnelte einem großen Eisenbehälter, in dem es keine Öffnungen gab.

„Es sieht aus wie eine Art Ölfass, ein großes Fass“, sagte eine Zeugin.

„Es ist wahrscheinlich schon lange da, weil alles verrostet ist“, fügte sie hinzu.

Beamten zufolge handelt es sich um einen Ballasttank – einen Behälter zur Stabilisierung eines Schiffes.

Die Beamten stellten fest, dass das Objekt kein Gesundheitsrisiko für die Öffentlichkeit darstelle, und man arbeite an einem Plan, wie es zu entfernen sei, so die Nachrichtenagentur. Wegen seiner Größe, sei es schwierig, es wegzubringen.

Kristen Kneifl, Ressourcenmanagerin von der Canaveral National Seashore, sagte, das Objekt sehe nicht so aus, als dass man es mit einer Kettensäge zersägen könnte, man müsste es also aus dem Wasser entfernen."

Quelle: SNA News (Deutschland)