Westerholt: - Bäume gerodet und Berme beschädigt

An der Auricher Straße (L 7) in Westerholt wurden am vorvergangenen Wochenende mehrere Bäume unzulässig entfernt. Gegenüber einem Geschenkehandel in Höhe Leegmoorsweg rissen Unbekannte die Bäume aus dem öffentlichen Verkehrsraum.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 24.10.2020, 10 Uhr, und Montag, 26.10.2020, 10 Uhr. Die Bäume wurden im Stamm abgebrochen und mit Wurzeln aus der Böschung gerissen. Der Straßenseitenraum wurde beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum an der Auricher Straße Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110. Quelle: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund (ots)