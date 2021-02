Neukaledonien von Erdbeben erschüttert

In der Nacht zum Donnerstag hat sich nach Angaben der US-Geologiebehörde USGS vor der Küste des französischen Überseeterritoriums Neukaledonien ein Erdbeben der Stärke 6,1 ereignet. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Das Erdbeben wurde um 23:49 Uhr am Mittwoch südöstlich der Loyalitätsinseln registriert. Das Epizentrum befand sich demnach etwa 439 Kilometer von der Stadt Tadine in Neukaledonien entfernt. Der Bebenherd lag in einer Tiefe von 12,6 Kilometern.



Zu möglichen Opfern und Zerstörungen oder zu einer möglichen Tsunami-Gefahr gab es keine Angaben.



Neukaledonien ist eine zu Frankreich gehörende Inselgruppe im südlichen Pazifik.

Letzte Woche war es im Pazifik südöstlich der Loyalitätsinseln bereits zu einem starken Erdbeben gekommen. Die neuseeländischen Behörden hatten daraufhin die Bewohner entlang der Nordküste des Landes aufgefordert, Strände und Küstengebiete zu meiden."

Quelle: SNA News (Deutschland)