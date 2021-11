Zwei Tage nach Lichterfest: Neu-Delhi unter Decke aus giftiger Luft

Indiens Hauptstadt Neu-Delhi ist laut Reuters am Samstag in giftige Luft gehüllt, und die Schadstoffwerte sind bereits den zweiten Tag gefährlich hoch. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Während des großen Hindufestes Diwali setzten sich Feiernde über ein Feuerwerksverbot hinweg, und Landwirte in den umliegenden Bundesstaaten brannten zudem Stoppeln auf ihren Feldern ab. Dies, so das SAFAR-Überwachungssystem des Bundesministeriums für Geowissenschaften, sei die Ursache für die giftige Luft.

Der Gesamtluftqualitätsindex (AQI) von Neu-Delhi lag bei 456 auf einer Skala bis zu 500, was auf „schwere“ Verschmutzungsbedingungen hinweist, die gesunde Menschen beeinträchtigen und Menschen mit bestehenden Krankheiten ernsthaft in Mitleidenschaft ziehen können.

Der AQI misst die Konzentration des giftigen Feinstaubs PM2.5, der Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen wie Lungenkrebs verursachen kann, in einem Kubikmeter Luft.

In den sozialen Medien beklagten sich einige Einwohner über die gefährlichen Bedingungen in Delhi, das die schlechteste Luftqualität aller Hauptstädte der Welt aufweist, mit einer jährlichen Spitze oft früh im Winter.

„Die Umweltverschmutzung in Delhi macht es sehr schwierig, in dieser Stadt zu leben. Oder zumindest zu lange hier zu leben“, schrieb der Delhi-Bewohner Pratyush Singh auf seinem Twitter-Account. „Wir atmen jeden Tag Rauch ein. Die Medien werden darüber sprechen. Die Politiker werden sagen, dass sie das Problem lösen werden. Es wird verschwinden und nächstes Jahr wiederkommen.“

Giftige Luft tötet in Indien jährlich mehr als eine Million Menschen und fordert in den bevölkerungsreichen nördlichen Bundesstaaten und in der Hauptstadt mit ihren 20 Millionen Einwohnern einen wirtschaftlichen Tribut.

Die derzeitige Luftverschmutzung in Delhi ist laut dem SAFAR auf Feuerwerkskörper in der Nacht des hinduistischen Diwali-Festes am Donnerstag und auf das Verbrennen von Stoppeln im umliegenden Agrargürtel zurückzuführen.

In den benachbarten Bundesstaaten Punjab und Haryana zünden die Landwirte zu dieser Jahreszeit die nach der Ernte übrig gebliebenen Stoppeln an, um ihre Felder für die nächste Ernte vorzubereiten.

Es wird erwartet, dass sich die Situation in Delhi ab dem späten Sonntag verbessern wird, aber der AQI-Wert wird in der Kategorie „sehr schlecht“ bleiben, die bei längerer Exposition Atemwegserkrankungen auslösen kann, so SAFAR in einer Erklärung auf seiner Website."

Quelle: SNA News (Deutschland)