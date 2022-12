Tiere aus Nowaja Kachowka vor Beschuss gerettet

Oleg Subkow, der Direktor des Zoos Taigan auf der Krim, hat Tiere aus Nowaja Kachowka gerettet, wie die Verwaltung der Stadt sowie er selbst auf seinem YouTube-Kanal mitteilt. Subkow holte die Tiere im Auftrag des Gouverneurs des Gebiets Cherson Wladimir Saldo aus einem Zoo, der unter Beschuss ukrainischer Einheiten stand. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Derzeit befinden sich die Tiere auf der Krim und werden medizinisch versorgt. Nasenbären, Papageien, Nutrias, große Pampashasen, eine trächtige Ziege, Schildkröten und ein Krokodil wurden auf die Halbinsel gebracht. Das Krokodil war von einem Fotografen aus Skadowsk fotografiert und anschließend in einen Graben geworfen worden. Menschen in der Umgebung bargen das Tier und übergaben es an Subkow. Dieser betont, dass er jederzeit bereit ist, die Tiere zurückzugeben. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich:

"Sobald die aktiven Feindseligkeiten beendet und die Zoos wiederhergestellt sind, sind wir natürlich bereit, die Tiere zurückzugeben."

Subkow ist in Russland dafür bekannt, dass er immer wieder Tiere rettet und Löwen in der Savanne besucht, die ihn respektieren und ihn nicht angreifen. Auf Fotos, die die Verwaltung von Nowaja Kachowka veröffentlichte, sind die geretteten Tiere zu sehen."

Quelle: RT DE