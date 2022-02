Seltsames Naturereignis: Hunderte Vögel fallen in Mexiko vom Himmel

Hunderte von Zugvögeln fallen in in der mexikanischen Stadt Chihuahua am Morgen des 7. Februar vom Himmel. Videoaufnahmen zeigen im Anschluss die zum Teil leblosen Vögel auf dem Gehweg liegend. Die Vögel waren auf dem Weg von Kanada nach Mexiko, um dort den Winter zu verbringen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine Überwachungskamera in der mexikanischen Stadt Chihuahua dokumentierte beeindruckende wie auch schockierende Bilder eines ungewöhnlichen Naturereignisses. Mitten im Flug stürzte ein Vogelschwarm zu Boden und schlug dabei teilweise auf den Asphalt auf. Mindestens 100 Tiere starben beim Aufprall auf die Straße: Dozens of birds mysteriously died today in small town in Chihuahua, Mexico. pic.twitter.com/KUIDXGcgg4 — Drebonacci (@andre_mihaescu) February 11, 2022 Die unwirklichen Aufnahmen zeigen den massenhaften plötzlichen Tod von mehrheitlich Gelbkopfamseln. Die Ereignisse ereigneten sich in der Ortschaft Álvaro Obregón in der Gemeinde Cuauhtémoc, die zur Stadt Chihuahua gehört. Die Tiere gehören zur Art Xanthocephalus xanthocephalus, besser bekannt als Gelbkopfdrossel, einem Zugvogel, der in den Herbst- und Wintermonaten Mexiko besucht, um der Kälte der USA und Kanadas zu entkommen, wo sich die Region der Nistplätze befindet. Die genaue Ursache für den Vorfall ist laut lateinamerikanischen Medien weiterhin nicht bekannt. In einem Interview mit dem mexikanischen Meteored erklärte Ricardo Abel Soto Cruz, ein Experte der Zootechnischen Fakultät (FZyE) der Autonomen Universität von Chihuahua (UACh), dass das unberechenbare Verhalten der Vögel verschiedene Gründe haben könnte. Nur durch die entsprechende Untersuchung der Kadaver wird es möglich sein, den Grund dafür eindeutig zu bestimmen, so der Experte. Er erinnerte daran, dass es vor einigen Jahren schon einmal in der Stadt Chihuahua zu einem ähnlichen Ereignis kam. Es könnte daher viele Ursachen geben, wie "das Alter der Vögel oder auch die kalte Umgebung." Chihuahua ist eine Großstadt mit ca. 950.000 Einwohnern und Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates im Norden Mexikos. Laut Infobae Mexico mutmaßen lokale Medien nach Aussagen eines Spezialisten vor Ort, dass "die Vögel desorientiert gewesen sein könnten, nachdem sie giftigen Rauch aus einem Gebäude in der Nähe eingeatmet oder einen Stromschlag erlitten hatten, als sie sich vor dem Vorfall auf Hochspannungsleitungen ausgeruht hatten". Weiter informiert Infobae Mexixo, dass die jährlichen Schwärme von Gelbbrustdrosseln der Region viele Vorteile für die lokale Umwelt mit sich bringen, da zum Beispiel durch das Auffressen und damit die Beseitigung von Insekten das "ökologische Gleichgewicht in der Region und die Verbreitung von Grassamen" unterstützt würde." Quelle: RT DE