Zentralrat der Muslime: Illegales Schächten ist Reaktion auf staatliche Überregulierung

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland verteidigt Ausnahmegenehmigungen zum Schächten von Tieren anlässlich des islamischen Opferfestes. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Zentralratsvorsitzende Aiman Mazyek: "Die Tradition sagt, dass eine Familie zum Beispiel ein Lamm schlachtet und es selbst verteilt. Das ist etwas schwierig mit Importen zu lösen."

Vor dem Hintergrund der Debatte um ein Schächtverbot in Niedersachsen kritisierte Mazyek auch die staatlichen Vorgaben für diese Schlachtmethode: Neben Ausnahmen und Importen "wird auch illegal geschächtet, ohne staatliche Aufsicht". Das sei ein Problem, so Mazyek. "Es ist aber eine Reaktion auf die staatliche Überregulierung in diesem Bereich, vor der wir schon damals gewarnt haben."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)