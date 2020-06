Nur wenige Länder erhöhen Prämien für Bio-Bauern

Nur drei Bundesländer haben seit 2015 die Prämien für die Umstellung auf Öko-Landwirtschaft erhöht. Das berichtet der Focus unter Berufung auf eine Regierungsantwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsabgeordneten Carina Konrad.

Im Saarland erhalten Bauern demnach beim Umstieg auf Bio-Gemüse nun 935 Euro statt 531 Euro pro Hektar. In Sachsen-Anhalt stieg die Prämie von 415 auf 468 Euro. In Niedersachsen erhalten Bauern beim Umstieg auf Bio-Acker- oder Grünland 403 statt 364 Euro pro Hektar. Den Spitzensatz für Gemüse erhalten Bio-Bauern in NRW (bis zu 6.000 Euro pro Hektar) und Hamburg (1.189 Euro). Schlusslichter sind Sachsen (413 Euro) und Brandenburg (415 Euro). Das vom Grünen Winfried Kretschmann regierte Baden-Württemberg liegt mit 935 Euro für die Umstellung auf den Öko-Gemüseanbau im Mittelfeld.

Quelle: dts Nachrichtenagentur