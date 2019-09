Geologie entdecken im Spätsommerlicht: der Tag des Geotops

Alljährlich wird am dritten September-Sonntag der Tag des Geotops begangen: ein Entdeckungstag in die Erdgeschichte an ausgewählten Orten, die die Erdgeschichte in besonderer Weise präsentieren. Aber auch davor und danach gibt es Veranstaltungen, so dass der September insgesamt einen Monat zum Geologie-Entdecken an den verschiedensten Orten Deutschlands darstellt.

Jedes Jahr am (und um den) dritten September-Sonntag finden in ganz Deutschland geführte Spaziergänge und Wanderungen zu verschiedenen Höhepunkten des geologischen Erbes statt, so auch in diesem Jahr. Vor Ort und am konkreten Objekt werden den Besuchern unterschiedliche Aspekte der Geowissenschaften präsentiert und erläutert: Felswände, Höhlen, Steinbrüche, Mineralfundstätten oder auch historische Bergwerke, die als Fenster in die Erdgeschichte einen Blick in die geologische Vergangenheit ermöglichen. Anlass ist der "Tag des Geotops" am 15. September 2019. Aber auch schon davor und danach werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Die zentrale Terminübersicht enthält Vorschläge für Unternehmungen, die sich über den ganzen September verteilen: http://www.tag-des-geotops.de/

Geotope sind Orte im Naturraum, die in besonderer Weise Einblicke in die Vorgänge in der Erdkruste, die Entstehung des Gesteinsuntergrunds und der Erdoberfläche ermöglichen. Sie sind nicht nur schön, gelegentlich spektakulär, sondern auch ungeheuer lehrreich – wenn ihre Geschichte denn entsprechend erklärt wird. In der Regel entstammen die Geotope ja fernen Zeiten, in denen die Situation an der Erdoberfläche völlig anders war, als ein Meere wogte, wo jetzt Festland ist, als Vulkane Feuer spien, wo heute Wälder und Felder liegen. Da ist es hilfreich, wenn die Erkenntnisse aus den Geowissenschaften zu Werden und Veränderung der Erdoberfläche über Jahrmillionen verständlich vermittelt werden.

Organisiert wird der Tag des Geotops von der Fachsektion Geotope und Geoparks der Deutschen Geologischen Gesellschaft – Geologische Vereinigung (DGGV) und den Geologischen Landesämtern. Besonders aktiv beim Tag des Geotops sind auch die Geoparks in Deutschland, die darüber hinaus ganzjährig ihre steinernen Naturschätze für die Bevölkerung erschließen und erlebbar machen.

Präsentiert wird am Tag des Geotops auch das "Gestein des Jahres", in diesem Jahr 2019 der Schiefer. Am Sonntag, 15. September gibt es im thüringischen Lehesten einen Aktionstag in den Steinbrüchen und Verarbeitungsanlagen. Am Freitag, 20. September 2019 findet im Natursteinwerk Theuma GmbH im sächsischen Theuma eine Präsentation des dort gewonnenen Fruchtschiefers statt, mit Kurzvorträgen zu Geologie und zum Einsatz des Steins und einer Werksbesichtigung.

Quelle: GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung (idw)