Äthiopien bricht Weltrekord: Knapp 354 Millionen Setzlinge in zwölf Stunden gepflanzt

Im Rahmen der Aktion „Green Legacy“ ist in Äthiopien innerhalb von zwölf Stunden eine Rekordmenge an Bäumen gepflanzt worden. Der Umfang betrug knapp 354 Millionen Setzlinge, verkündete der Pressedienst des äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed auf seiner offiziellen Webseite. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Die Aktion fand demzufolge am 29. Juli statt und diente der Aufforstung der äthiopischen Wälder. Noch nie wurden so schnell so viele Setzlinge gepflanzt. Den vorherigen Weltrekord hielt Indien, wo 2017 laut dem US-Fernsehsender CNN 66 Millionen Bäume in zwölf Stunden gesetzt wurden.

Nach Angaben der Organisation Farm Africa waren Ende des 19. Jahrhunderts noch 35 Prozent der Fläche Äthiopiens mit Wald bedeckt. Derzeit seien es nur noch

Quelle: Sputnik (Deutschland)