Steigenberger, IntercityHotels & Co.: Tschüss Käfigeier!

Steigenberger Hotels, IntercityHotels und alle anderen Marken der Deutschen Hospitality werden zukünftig weder Eier noch Eiprodukte anbieten, die von Hennen aus Käfighaltung stammen. Die Umstellung betrifft rund 150 Hotels auf drei Kontinenten und wird weltweit bis 2025 abgeschlossen sein, in Europa bereits bis Ende 2019.

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hatte das Unternehmen zu einer öffentlichen Verpflichtung angeregt. »Die Deutsche Hospitality sendet damit ein wichtiges Signal an die Ei-Industrie,« freut sich Janika Kleine, Projektmanagerin im Bereich Lebensmittel-Fortschritt der Stiftung. »In vielen Ländern ist Käfighaltung noch an der Tagesordnung. Durch den Einfluss internationaler Unternehmen können wir weltweit die Haltungsstandards anheben und so die Lebensbedingungen von Millionen von Hennen zumindest ein wenig verbessern.«

Die Hennen leiden in den Käfigen besonders, weil viele ihrer Grundbedürfnisse unerfüllt bleiben und sie in der Enge ihr artgemäßes Verhalten nicht ausleben können. »Käfighaltung ist ethisch und wirtschaftlich gesehen ein Auslaufmodell«, so Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. »Wir werden uns weiter dafür einsetzen, ihr Ende so bald wie möglich zu besiegeln.«

Zur Deutschen Hospitality gehören neben Steigenberger und Intercity die Marken MAXX, Jaz in the City und Zleep Hotels. In den meisten europäischen Hotels ist die Umstellung auf Schaleneier aus Bodenhaltung bereits erfolgt. In Österreich verwenden sogar alle Häuser ausschließlich Eier, die höhere Standards als die der Bodenhaltung erfüllen. Da es in einigen Ländern außerhalb der EU noch schwierig ist, überhaupt käfigfreie Eier und Eiprodukte zu beziehen, ist die Übergangsfrist dort länger.

Die Albert Schweitzer Stiftung ist Mitglied der »Open Wing Alliance«, einem weltweiten Bündnis von Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen gegen Käfighaltung in der Eiproduktion. Die Stiftung hat zusammen mit ihren Verbündeten bereits eine Reihe nationaler und internationaler Unternehmen für den Ausstieg aus der Käfighaltung gewonnen, darunter andere große Hotelketten wie Hilton, Best Western, Hyatt und Marriott.

Mehr über die Käfigfrei-Kampagne der Albert-Schweitzer-Stiftung erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de/kampagnen/kaefigfrei.

Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

Quelle: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt (ots)