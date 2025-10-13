Wirtschafts-Nobelpreis 2025 für Forschung zu innovationsgetriebenem Wachstum

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften geht an Philippe Aghion, Peter Howitt und Joel Mokyr, melden Reuters, AP und The Guardian. Gewürdigt wird ihr Beitrag zum Verständnis, wie Innovation und „kreative Zerstörung“ langfristiges Wachstum ermöglichen. Details veröffentlicht NobelPrize.org.

Mokyr erhält die Hälfte des Preisgelds für seine wirtschaftshistorischen Arbeiten zu Wissensakkumulation und Technikschüben. Aghion/Howitt teilen sich die andere Hälfte – ihre Modelle erklären, wie neue Technologien alte verdrängen und Produktivität treiben. Aktuelle Bezüge reichen von KI bis Biotech.

Die Jury hebt die Rolle von Wettbewerb, Bildung und F&E-Politik hervor. Gerade Europas Debatte um Industriepolitik versus Wettbewerb erhalte damit neue Impulse.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



