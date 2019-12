Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers - Exklusives Poster für die Ersten im Kino!

Millionen Fans warten sehnsüchtig darauf, am 18. Dezember ist es soweit: 42 Jahre nach dem ersten Film kommt das große Finale der Star Wars Saga in die Kinos!

Und für alle, die das letzte Kapitel der legendären Saga als Erste im Kino erleben, gibt es ein ganz besonderes Geschenk on top: Ein exklusives Poster, das ausschließlich am Mittwoch, den 18. Dezember an die Kinobesucher ausgegeben wird. Möge die Macht mit ihnen sein!

Star Wars Marathons

Wer sich darüber hinaus auf das furiose Finale vorbereiten möchte, kann das bei verschiedenen Star Wars Marathons tun.

Über 100 Kinos deutschlandweit spielen ab 18. Dezember die aktuelle Trilogie (Episode 7-9), für die JJ Abrams 2015 mit Star Wars: Das Erwachen der Macht den erfolgreichen Grundstein legte.

Zusätzlich kann man ganze 42 Jahre Star Wars bei den großen Episode 1-9 Marathons mit allen Star Wars Saga Filmen (in OV) Revue passieren lassen. Die nachfolgenden Kinos zeigen die vollständige Saga:

· Aachen: Cineplex

· Belin: Cubix

· Bruchsal: Cineplex

· Düsseldorf: Cinestar

· Frankfurt/Main: Metropolis

· Köln: Cineplex

· Mannheim: Cineplex

· München: Museum Kino

· Münster: Cineplex

· Neustadt: Cineplex

· Neu-Ulm: Cineplex

· Nürnberg: Cinecitta

· Paderborn: Cineplex

· Passau: Cineplex

· Ramstein: Broadway

Die Fans erwartet auch hier ein galaktisches Geschenk: In allen teilnehmenden Kinos werden LEGO Versionen einiger Star Wars Poster, u.a. das „Legolized“ Poster zu Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers an die Marathon-Teilnehmer ausgegeben.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers ist eindrucksvoll besetzt mit Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran und Billy Dee Williams. Regie führt J.J. Abrams, produziert wurde der Film von Kathleen Kennedy, J.J. Abrams und Michelle Rejwan. Das Drehbuch stammt von J.J. Abrams & Chris Terrio.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers startet am Mittwoch, den 18. Dezember 2019 in den deutschen Kinos.







