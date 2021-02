Verona Pooth will noch mal heiraten

Sinneswandel bei Werbe-Ikone Verona Pooth: "Früher hätte ich nie gedacht, dass ich das Eheversprechen mit Franjo noch einmal erneuern würde, das war nicht so unser Ding. Inzwischen denke ich anders", sagt die 52-Jährige im Interview mit GALA (Heft 9/2021, ab heute im Handel).

Pooth weiter: "Bei unserer ersten Hochzeit kannte ich ihn erst zwei Jahre - dieses Mal heirate ich ihn mit Haut und Haar. Wenn du mit jemanden seit 20 Jahren zusammen bist und so wunderbare Kinder dabei herauskommen, wenn du dich auf die Person 100 Prozent verlassen kannst und sie dich in all den Jahren nie hintergangen oder betrogen hat, dann ist es definitiv eine zweite Hochzeit wert. Wenn ich Franjo nicht mehr lieben würde, würde es nicht lange dauern und ich wäre weg. Franjo denkt übrigens genauso."



Auch einen rührenden Nebeneffekt des zweiten Jaworts verrät Verona Pooth. Ihr jüngerer Sohn Rocco, 9, der anders als sein großer Bruder San Diego, 17, bei der Eheschließung der Eltern im Wiener Stephansdom noch gar nicht geboren war, sage oft traurig: "Ich bin ja auf keinem der Hochzeitsbilder zu sehen."

