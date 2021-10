Die Ärzte erobert Spitze der Album-Charts

Die Ärzte haben mit ihrem Album "Dunkel" die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts erobert. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf dem zweiten Platz stieg Wolfgang Petry mit seiner neuen Platte "Auf das Leben" ein.

Der vormals erstplatzierte Peter Maffay belegt mit "So weit" den dritten Rang. Die Single-Charts führt The Kid Laroi & Justin Bieber mit "Stay" an. Gefolgt vom britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran mit "Bad Habits". Platz 3 belegt Glass Animals "Heat Waves". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur