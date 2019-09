Andreas Gabalier: "Ich habe es schon immer sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann"

Seit wenigen Tagen ist er Single, diese Woche verrät Alpen-Rocker Andreas Gabalier, 34, in GALA (Heft 39/2019), was er an Frauen attraktiv findet.

Auf die Frage, ob er Dirndl oder Hotpants lieber mag, sagt er: "Das Dirndlkleid! Ich habe es schon immer sehr sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann. Es muss doch gar nicht immer alles so knapp sein." Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)

