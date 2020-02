WDR-Intendant Tom Buhrow zum Tod von Marie-Luise Nikuta: "Wir danken ihr für unvergessene Momente"

WDR-Intendant Tom Buhrow: "Marie-Luise Nikuta war ein Kölsches Original. Mit ihren traditionellen Motto-Liedern und ihrem vielseitigen Engagement verkörperte sie das Wesen des kölschen Karnevals: Menschen jeder Herkunft und jedes Alters miteinander zu verbinden. Wir danken ihr für unvergessene Momente."

Zum Tode von Marie-Luise Niktua sendet das WDR Fernsehen am Freitag, 28. Februar, im Anschluss an "Domian live" um 0.30 Uhr den Film "Die kölsche Motto-Queen" von Holger Möllenberg und Christoph Simon aus dem Jahr 2013. (Wiederholung am 29. Februar um 12.00 Uhr im WDR Fernsehen).

Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)