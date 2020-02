Erotikmodel unterzieht sich Vampirlifting

Hollywood-Stars wie Kim Kardashian oder Bar Refaeli schwören längst auf die „blutige Methode“ zur Hautverjüngung. Nun hat sich auch Erotikmodel Micaela Schäfer in einer Düsseldorfer Praxis einem Vampirlifting (oder PRP-Lifting) unterzogen – als Begleitung dabei war ihre Freundin, der hochschwangere Reality-TV-Star Sarah Joelle.

Die rein biologische Methode zur Hautverjüngung und -straffung hat ihren Ursprung in der Stammzellenforschung und der Regenerationsmedizin. „Generell wird ausschließlich hochkonzentriertes Eigenblutplasma mit seinem hohen Proteingehalt und seinen natürlichen Wachstumsfaktoren verwendet“, erklärt Micaela Schäfers behandelnder Arzt Dr. Murat Dağdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Gründer und Ärztlicher Direktor von DiaMonD Aesthetics in Düsseldorf. „Bei der Behandlung wurden Micaela zunächst knapp zehn Milliliter Blut abgenommen – in einer Zentrifuge wurde dann das Plasma und die Thrombozyten von den zellulären Bestandteilen (u.a. rote und weiße Blutkörperchen) getrennt. Anschließend erfolgte die Injektion durch kleine Mikro-Einstiche – erzeugt durch ein spezielles Luftdruckgerät“, erklärt Dr. Dağdelen. Hört sich schmerzhaft an, ist es aber nicht, versichert der Mediziner: „Es kann lediglich zu einem leichten Brennen auf der Haut kommen, mit starken Schmerzen geht ein Vampirlifting nicht einher.“

Durch die Behandlung soll die Zellerneuerung angeregt werden, indem sie die Haut- und Unterhautzellen stimuliert, Kollagen zu bilden. „Dadurch wird die Haut schön, straff und feinporig – auch kleine Fältchen können gemildert werden. Da es sich hier um eine natürliche Methode handelt, dauert es einige Wochen, bis sich der volle Effekt entfaltet. Um ein besonders gutes Ergebnis zu erzielen, ist es ratsam das Vampirlifting dreimal im Abstand von circa vier Wochen zu wiederholen“, so Dr. Dağdelen. Neben der Vampirlifting-Behandlung ließ sich Micaela Schäfer von dem Düsseldorfer Arzt auch kleine Augenfältchen mit Hilfe von Botox glätten.

Übrigens: Die PRP-Behandlung ist nicht nur für das Gesicht, sondern auch für die Haare geeignet. „Die Durchblutung der Haarwurzeln wird angekurbelt. Vereinzelte kahle oder ausgedünnte Stellen können dadurch aufgefüllt werden; lichtes Haar gewinnt an Dichte. Häufig befinden sich unterhalb der Kopfhaut inaktive Haarwurzeln, die durch das Vampirlifting den nötigen ‚Push‘ erhalten, um wieder zu sprießen. Auch hier sind drei Sitzungen nötig, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen “, erklärt Dr. Dağdelen. Vielleicht auch etwas für Micaelas nächsten Besuch bei dem Düsseldorfer Arzt...

Quelle: DiaMonD Aesthetics