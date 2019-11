Angespannte Weltlage bringt Harald Schmidt nicht aus der Ruhe

Die angespannte Weltlage bringt den Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt nach eigenem Bekunden nicht aus der Ruhe. "In zwei Tagen interessiert doch keines dieser Themen jemand mehr. Was hat man nicht schon alles an Weltuntergangsszenarien erlebt, und trotzdem geht die Sonne auf", sagte Schmidt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Auch der Brexit oder US-Präsident Donald Trump brächten ihn nicht aus der Fassung: "Bei Trump ändern sich die Schlagzeilen doch ständig. Beim Brexit konnten Sie die Uhr danach stellen, dass man kurz vor dem 31. Oktober noch etwas aus der Tüte zieht und bis Januar verschiebt. Und, und, und. Diese ganzen Aufgeregtheiten lösen sich irgendwann von selbst auf", so der Moderator weiter. Am Sonntag ist Schmidt in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Der magische Bus" im ZDF zu sehen. Auch privat schaue er in solche Gefühlsfilme gerne hinein, sagte er. Dort mitzuspielen sei durchaus eine Herausforderung: "Sie müssen das Genre ernst nehmen", so der Schauspieler weiter. "Und Dreharbeiten sind Dreharbeiten, ob Sie jetzt in einer sozialkritischen Schmonzette in der Lausitz herumsitzen, den Paten machen oder die heile Welt mit ihren Konflikten verfilmen: Sie müssen den Text können und auf die Markierungen achten", sagte Schmidt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur