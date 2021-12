Facebook-Managerin Angelika Gifford über Böhmermann: "Musste die Sendung erst einmal verdauen"

Die hochrangige Meta-Managerin Angelika Gifford spricht im STERN-Podcast "Die Boss" mit Gastgeberin Simone Menne über die schweren Vorwürfe gegen den Konzern - und berichtet von schlaflosen Nächten. Die Anschuldigungen wiegen schwer: Meta (ehemals Facebook) profitiert von Menschenhandel, schwächt Demokratien und setzt Teenager wissentlich Gefahren aus - so sammelte der Moderator Jan Böhmermann in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" die zahlreichen Vorwürfe gegen das Unternehmen in einem Beitrag, der am Wochenende viral ging.

Die Redaktion hatte mit einer ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin, der Whistleblowerin Frances Haugen, gesprochen und selbst in den geleakten "Facebook Papers" recherchiert. "Die Sendung mussten wir, zumindest aus meiner Sicht, erst einmal zwölf Stunden verdauen. Es hat mich sehr, sehr berührt, es war kein schöner Freitagabend, das kann ich garantieren", sagt Gifford. Im Podcast widerspricht sie Böhmermanns Darstellung. "Wir haben und werden nicht den Profit über die Sicherheit stellen!", sagt sie. Und sie versichert: "Jeder Teenager, der durch uns, in Anführungsstrichen, negativ beeinflusst wird, ist einer zu viel." Die Vorwürfe würden sehr ernst genommen und intern aufgeklärt werden. Über die Whistleblowerin Frances Haugen sagt Gifford: "Sie hat die schwersten Fragen und Herausforderungen unserer gesamten Branche, nicht nur für Meta, hier einfach dargestellt und auch in Frage gestellt. Es sind komplexe Fragestellungen und Herausforderungen. Da gibt es keine einfachen Antworten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir diese komplexen Fragestellungen bis 2025 alle beantwortet haben. Aber ich kann sagen, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen und dass wir uns natürlich auch jede dieser Aussagen genau anschauen." Die 56-Jährige wurde bei Meta gerade befördert, sie verantwortet nun neben dem Geschäft in Europa auch das im Nahen Osten und in Afrika. In "Die Boss - Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin und Multi-Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karrieren zu reden. "Die Boss" erscheint vierzehntäglich immer mittwochs auf stern.de, sowie auf Audio Now und allen gängigen Podcast-Plattformen. Quelle: Gruner+Jahr, STERN (ots)