Der Deutschland-Kurier kritisiert den Grimme Online Award als „links-wok“ und empört sich über eine angebliche „Anti-AfD-Seite“. Bestätigt ist: Den Publikumspreis erhielt das „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) für die Aktion „AfD-Verbot“, wie die offizielle Preisträgerliste zeigt. Zugleich kam es rund um die Verleihung zu Protesten und Preisverweigerungen, berichten DIE ZEIT und WELT.

Der Publikumspreis des Grimme Online Award ging 2025 an das ZPS für die Kampagne „AfD-Verbot“. Die Entscheidung – ein Online-Votum – löste Kritik am Preisverfahren und an angeblicher politischer Einseitigkeit aus. Laut WELT sind die GOA-Auszeichnungen nicht mit Preisgeld dotiert.

Parallel eskalierte ein separater Konflikt: Nach einer umstrittenen Aberkennung einer Ehrung für eine Nahost-Aktivistin verweigerten einzelne Preisträger ihre Annahme; das Institut betonte die Unabhängigkeit der Jury und kündigte Konsequenzen an. Der Deutschland-Kurier nutzt die Gemengelage für grundsätzliche Kritik; die offizielle Gewinnerliste und GOA-Dokumente bleiben jedoch Grundlage der Fakten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



