Linda Zervakis: "Wieso sollten wir den Bürgern Lügen auftischen?"

In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) spricht Barbara Schöneberger mit der "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis über den Wert von Nachrichten und über "gefilterte Insta-Chicks". Dass sie häufig mit dem Begriff "Fake-News" konfrontiert wird, entrüstet Zervakis.

"Worin genau sollte der Anreiz der öffentlich-rechtlichen Medien liegen, die Bürger des Staates nicht ernst zu nehmen und ihnen Lügen aufzutischen?" Die Pandemie habe diesen Trend beschleunigt, sagt sie: "Es ist gar nicht gut, wenn Leute ein halbes Jahr zu Hause hocken und nichts zu tun haben." Über den eigenen Tellerrand zu schauen, um zu verstehen, was in der Welt vor sich geht, sei ihr wichtig. Auch deshalb hat Linda Zervakis in diesem Jahr einen Podcast namens "Gute Deutsche" gestartet, in dem sie sich mit Prominenten wie Palina Rojinski und Gerald Asamoah über deren Wurzeln unterhält.



