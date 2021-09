Seltsame Ereignisse bei ARD: ÖR-Sender veröffentlicht Hochrechnung – zwei Tage vor der Wahl

Ein Versehen? Während der Ausstrahlung der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" tauchte plötzlich eine Hochrechnung für die Bundestagswahl auf. Die Veröffentlichung von Wahlergebnissen vor der eigentlichen Wahl war das perfekte Rezept für einen Shitstorm – der prompt folgte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der Ausstrahlung der ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" am Freitag erschien mitten in der Sendung ein Laufband am unteren Bildrand. Dieses Laufband zeigte eine Hochrechnung der Ergebnisse der Bundestagswahl – zwei Tage, vor der Wahl am Sonntag. Ob es sich nun um ein ehrliches Versehen oder um etwas viel Fragwürdigeres handelt, im heutigen politischen Umfeld war die Vorgehensweise der ARD jedenfalls das perfekte Rezept für einen Shitstorm.

Bundestagswahl Ergebnisse stehen schon fest..... Panne bei ARD und ZDFHochrechnungsergebnisse vom 26.09.2021 stehen schon fest. ARD Panne bei der Sendung "Gefragt Gejagt" vom 24.09.2021 Laufband zeigte erste Hochrechnung von 17:46 Sonntag.. 🤔 pic.twitter.com/B6uOTZ9Fyj — Pman-News2 (@News2Pman) September 24, 2021

Die Ergebnisse der Hochrechnungen laut ARD: SPD 22,7 Prozent, CDU/CSU 22,1 Prozent, FDP 13,2 und AfD 10,5 Prozent. Das Laufband verschwand, bevor die Resultate für Die Grünen und Die Linke gezeigt werden konnten.

In der derzeit so spannungsgeladenen politischen Atmosphäre löste die Einblendung der Hochrechnung unweigerlich einen Shitstorm aus. Die ARD veröffentlichte einen Tweet. Darin behauptete sie, das Laufband sei ein "Test" gewesen, der "versehentlich" ausgestrahlt wurde.

Während der heutigen Ausgabe von @GefragtGejagt war für wenige Sekunden ein Laufband mit fiktiven Hochrechnungszahlen zu sehen. Es war ein Test, der versehentlich on air ging. Wir bitten das zu entschuldigen. — Das Erste (@DasErste) September 24, 2021

Der ARD-Tweet trug jedoch wenig zur Beschwichtigung der Bürger bei. Denn die Twitter-Nutzer griffen gleich zur Tastatur, um ihr Misstrauen, ihre Abscheu und ihre Empörung zum Ausdruck zu bringen.

„Fiktive Hochrechnungszahlen“ also. Gut zu wissen, dass Hochrechnungen eine Fiktion sind. Lukaschenko hat wenigstens damit abgewartet, bis die Wahlen vorbei waren.#BTWahl2021 https://t.co/5lSSJGVLFH — Ivan Rodionov (@IvanRodionov_) September 24, 2021

Immer gut zu wissen, wenn die Zahlen schon vor der Wahl feststehen und der Staatsfunk informiert ist…..#Wahlbetrug — TeaTime4Me ☕️ (@EarlGre20641024) September 24, 2021

• Wenn es ein Test im technischen Sinn war, warum wurden dann nicht die Prozentwerte für die Parteien als 0,0% eingespielt? Was war die Datengrundlage für die fiktiven Werte? Oder sind das keine fiktiven Werte? Der Geruch von Wahlmanipulation liegt in der Luft#gefragtgejagt — Tabernamontanus (@tabernamontanu7) September 24, 2021

Eure Arroganz wird nur durch eure Dummheit übertroffen! Euer IQ wird nur durch eure "Wahrheitsliebe" unterboten! — Kai Reuter (@jonaderwal) September 24, 2021

Unterdessen erhielten zahlreiche YouTuber in den letzten Tagen eine Warnung des Portals, dass "Fehlinformationen zum Wahlausgang" entfernt werden würden. Für Youtube steht der ordnungsgemäße Ablauf der Wahl demnach bereits vor dem Wahltag fest.

Verstörend, wenn du 2 Tage vor der Wahl als @YouTube-Kanalbetreiber darauf hingewiesen wirst, dass die #Bundestagswahl garantiert ohne Pannen verlaufen sein wird und dass anderen Behauptungen gelöscht werden werden. Futur II mit Zensur 4.0Bitte Teilen & speichern! pic.twitter.com/IAQqVG7ZWg — Mathias Priebe (@MathiasPriebe) September 24, 2021

Es bleibt abzuwarten, ob YouTube in irgendeiner Weise auf die mehrfache Veröffentlichung des "Gefragt – Gejagt" Videos der ARD auf seiner Plattform reagieren wird.

Die Bundestagswahl findet an diesem Sonntag statt. Viele Zuschauer dürften am Abend die Wahlergebnisse mit dem "Test" des ARD-Laufbands vergleichen."





Quelle: RT DE