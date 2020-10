Die Ärzte neuer Spitzenreiter der Album-Charts

Die Ärzte stehen mit ihrem neuen Album "Hell" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf dem zweiten Platz steigt das Album "Letter To You" von US-Rocker Bruce Springsteen neu ein.

Den dritten Platz belegen Pur mit ihrem neuen Album "100 Prozent Das Beste aus 40 Jahren". Die deutschen Single-Charts werden diese Woche von Bonez MC und seinem neuen Song "Angeklagt" angeführt. 24kGoldn und Iann Dior und ihr Song "Mood" rutschen vom ersten auf den zweiten Platz ab. Den dritten Rang belegt neuerdings der Song "Million Dollar A$$" von Katja Krasavice feat. Fler. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur