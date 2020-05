Blitzverlobung bei Designerin Sarah Kern

Erst im März trennte sich Designerin und Homeshopping-Queen Sarah Kern, 51, nach einem halben Jahr Beziehung von Tobias Pankow - jetzt gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben. "Auch wenn jetzt andere sagen, ich stürze mich ins nächste Abenteuer und lasse den Kerl wieder im Regen stehen: Liebe ist nicht planbar", sagt sie zu GALA (Heft 23/2020).

Bei ihrem Mr. Right handele es sich um einen 44-Jährigen namens Matthew aus ihrer Wahlheimat Malta. "Wir sind verlobt!", so Kern überglücklich. Kurz nach der jüngsten Trennung habe sie Matthew zufällig am Frankfurter Flughafen in einer Raucherkabine wiedergetroffen. "Wir kennen uns schon zwei Jahre. Damals dachte ich schon: Heilige Guacamole, was ein geiler Typ! Auf Malta sieht man selten Männer, die zwei Meter groß sind." Ihre Liebes-Prognose in eigener Sache: "Ich glaube, dass er der Mann ist. Ich schwöre, dass wird der letzte in meinem Leben sein."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)