Zwölfjährige gründet kostenfreies Konzept für unentdeckte musikalische Talente

Ein echtes Star Feeling erleben und der Welt zeigen, welches Talent in einem steckt? Secret Star macht dies jetzt möglich. Am 10. Juni 2019 öffnen sich die Türen des Secret Star Studios und das ist einem zwölfjährigen Mädchen zu verdanken, schließlich war es ihre Idee.

Alles begann damit, dass die Gründer der Secret net GmbH der eigenen Tochter eine Chance bieten wollten, ihr großes musikalisches Talent unter Beweis zu stellen. Schnell ergaben sich die ersten Hindernisse, wo kann sie ihr Talent beweisen? Wo kann man sich bewerben? So geht es vielen geheimen Talenten, viele Secret Stars warten ihr Leben lang auf eine Chance. Also baute der Unternehmer vor etwa einem Jahr ein eigenes Tonstudio für seine Tochter, um ihre musikalischen Fähigkeiten zu fördern. Hier kam der Tochter die Idee, warum sollte nur sie aufgenommen werden? Warum nicht auch den vielen anderen unentdeckten Talenten eine Chance geben?



Auch wenn das Showbusiness an sich ziemlich hart und der Konkurrenzkampf sehr groß ist, dachte die Zwölfjährige nicht nur an sich, sondern gönnt allen anderen Talenten deren Chance, ohne Angst vor Konkurrenz.

Schnell wurde ein Konzept entwickelt und Secret Star hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, allen unentdeckten Talenten, ob jung oder alt, eine echte Chance zu bieten. Jeder kann kostenlos dabei sein - einfach nach Hamburg ins Secret Star Studio kommen, von einem kompetenten Team empfangen werden und allen beweisen, welches Star Potential in einem steckt.

Auf allen sozialen Kanälen wie Instagram, Youtube, Facebook etc. können sich die Talente präsentieren. Nun gilt es: andere User können für ihren Favoriten abstimmen und ihn so ganz nach vorne bringen. Eine Jury wird einmal im Monat ihren Favoriten auswählen und zum Secret Star küren. Der Sieger des Monats erhält als Preis eine kostenlose Aufnahme im hauseigenen Studio, Mix und Mastering inklusive einem Musikclip. Dieses Konzept ist in dieser Form bisher einzigartig.

Ob sie singen oder ein Instrument unglaublich gut beherrschen - gesucht sind alle musikalischen Talente, die eine echte Chance wollen, um erfolgreich durchstarten zu können.

Das Ziel von Secret Star ist wirklich allen Teilnehmenden eine Möglichkeit zu bieten endlich ins Rampenlicht zu treten. Vielleicht sogar von Talentscouts entdeckt zu werden und eine große Karriere zu starten. Jeder kann ein Teil dieser neuen Secret Star Community werden. Ob er nun selbst aktiv teilnimmt oder fleißig für seinen Favoriten votet und diesen auf den sozialen Kanälen teilt.

Das Ziel von Secret net: gemeinsam eine Secret Star Community erschaffen, gemeinsam großen Talenten zum Durchbruch verhelfen. Interessenten können sich jederzeit direkt per Kontaktformular auf der Webseite bewerben. Die Live-Shows finden von Dienstag bis Sonntag zwischen 16 - 21 Uhr statt, einfach den eigenen Wunschtermin auswählen und abschicken. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist während der Geschäftszeiten ebenso jederzeit möglich.

Quelle: Secret net GmbH (ots)