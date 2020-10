Digitale Diktatur: KenFM bekommt Maulkorb verpasst!

"YouTube hat unseren Kanal wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Community-Richtlinien verwarnt und wir können ab sofort eine Woche lang keine neuen Videos auf unseren Kanal hochladen", schreibt Ken Jepsen von KenFM.

Jepsen weiter: "Wir sollen gegen folgende Community-Richtlinie verstößen haben: „Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, in denen der Nutzen des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokalen Gesundheitsbehörden empfohlenen Social Distancing oder der Selbstisolation ausdrücklich infrage gestellt wird und die dazu führen könnten, dass Menschen sich nicht an diese Empfehlungen halten.“

Konkreter Anlass ist das Video „World Doctors Alliance: Better Normal, not New Normal – Berlin, 10.10.2020 – www.ACU2020.org“. Hier der Link zum Video: https://kenfm.de/world-doctors-alliance-better-normal-not-new-normal-berlin-10-10-2020-www-acu2020-org/

Freie und unabhängige Medienportale haben nach unserer Einschätzung und insbesondere aufgrund der aktuellen Vorgänge – Löschung von Videos und befristete Upload-Sperren – keine Zukunft mehr auf YouTube, denn das sind nur die Anfänge.

Bitte konsumiert unsere Inhalte gerne über unsere Homepage www.kenfm.de oder unsere App. Unsere Inhalte stehen Euch auch über DailyMotion und in unserem Telegram-Kanal @KenFM – https://t.me/KenFM zur Verfügung. In Kürze werden wir auch einen Kanal auf Bitchute anbieten. Freie Medien sind das Immunsystem für eine Demokratie. Bitte empfehlt uns weiter und teilt unsere Inhalte!

Quelle: KenFM