Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer: Das war das Gipfeltreffen der erfolgreichsten prominenten Blattmacher

Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer luden gestern zum Live-Talk nach Berlin ein.

Rund 120 Leser folgten der Einladung von Deutschlands prominentesten Blattmachern und erfuhren so, was hinter den Kulissen der beiden Redaktionen geschieht, wie die spannenden Geschichten entstehen - und was auch schon mal schiefgelaufen ist.

Quelle: Gruner+Jahr, BARBARA (ots)