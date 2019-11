Johannes B. Kerner und Britta Becker über ihr Patchwork-Leben

Johannes B. Kerner, 54, und Britta Becker, 46, sprechen in der aktuellen GALA (Heft 49/2019, ab heute im Handel) über ihre Familiensituation. Die Eltern von vier gemeinsamen Kindern leben seit drei Jahren getrennt.

Britta Becker: "Für unsere Kinder ist der einzige Unterschied, dass wir nicht mehr gemeinsam unter einem Dach wohnen. Wir sind nach wie vor eng miteinander verbunden und gehen freundschaftlich und sehr respektvoll miteinander um. Das wird auch immer so bleiben." Johannes B. Kerner ergänzt in GALA: "Wir sind sehr dankbar, dass das so gut klappt."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)