Kultserie die ihrer Zeit voraus ist: “Utopia” streamen

Utopia gilt als die “Corona-Serie” schlecht hin, da sie sich bereits 2013 mit Regierungen, Verschwörungen und einer Virus-Krankheit, in der Serie heißt sie “russische Gruppe” befasste. Aufgrund der großen Nachfrage zur Kultserie erklärt der Wochenblick exklusiv wo man die Serie streamen kann und warum es sich lohnt diese anzusehen.

Weiter berichtet das Magazin: "Handlung

In einem Comic-Manuskript namens UTOPIA soll das Schicksal der Menschheit versteckt sein. Doch ist UTOPIA tatsächlich der Schlüssel zu einer mysteriösen Verschwörung oder befinden sich darin lediglich die Wahnvorstellungen eines verrückten Wissenschaftlers oder gar beides gleichzeitig? Jessica Hyde ist die einzige Person, die die Antwort darauf kennt.



Gejagt von skrupellosen Killern, ist Jessica Hyde die letzte Hoffnung, jene Organisation zu enttarnen, die das Leben der Menschheit kontrolliert. Und die garantiert vor nichts und niemandem zurückschrecken, um ihr Geheimnis für immer zu bewahren! UTOPIA, das Thriller-Spektakel des 21. Jahrhunderts, ist bereits nach nur der ersten Staffel zur gefeierten Kult-Serie avanciert. Kinotauglich in seinen Bildern, gehirnverbiegend in seinen unberechenbaren Wendungen und provokant in den darin aufgeworfenen Fragen. Was, wenn die Reichen und Mächtigen Entscheidungen fern jeder Moral treffen, um unsere Welt nach ihren alptraumhaften Vorstellungen zu formen? Wie „Akte X“ auf Acid, wie „Lost“ aus dem Hirn eines Paranoiden – eine düstere und brillante Serie, nach der man die Abendnachrichten nie wieder mit denselben Augen sehen wird!

Weitere Streamingdienste

Die Thriller-Mystery-Serie ist zudem auf weiteren Streams zu finden. Etwa unter Amazon und RTL+ und AppleTV. Es gibt im Internet außerdem noch viele Kanäle, über die man sowohl die deutsche als auch Original-Version aufrufen kann. So lassen sich über Google Streams etliche Raubkopien finden. Auch auf Youtube wird die gesamte Serie gestreamt und erfreut sich dort großer Beliebtheit."

Quelle: Wochenblick